Еще 5,5 миллиарда рублей выделили многодетным семьям на погашение ипотеки

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Дополнительные пять с половиной миллиардов рублей выделены на погашение ипотеки для многодетных семей в России. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства выдаются Минфину, который далее предоставит АО «ДОМ.РФ» субсидии «для возмещения недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

Всего поддержку получат по меньшей мере 12 тысяч таких семей в стране, говорится в документе, размещенном на сайте кабмина.

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