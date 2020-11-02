Сборная Подмосковья заняла первое место на чемпионате России по боксу

Фото: Министерство физической культуры и спорта МО

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что сборная Подмосковья заняла первое место в официальном командном зачете чемпионата России по боксу, передает «Радио 1».

— Лучшие боксерши со всей страны собрались в Ульяновске, чтобы определить сильнейших в своих весовых категориях. За поединками наблюдал легендарный спортсмен, звезда отечественного бокса Костя Цзю. Это добавило мотивации девушкам, чтобы показать все свои профессиональные умения. Подмосковные спортсменки доминировали на ринге и заслуженно заняли первую строчку официального командного зачета, — сказал министр.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие около двухсот спортсменок из 50 регионов страны, а представительницы области завоевали три золотые медали, две серебряные и четыре бронзовые.

Ранее ФАН писало, что боксер с Украины Александр Усик победил британца Дерека Чисору. Поединок состоялся 1 ноября на лондонском стадионе Уэмбли. Бой продлился все 12 раундов. Единогласным решением судей победа была присуждена украинцу. Одержав победу над Чисорой, Усик получил звание обязательного претендента на титул Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе.

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