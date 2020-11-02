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СМИ: Экстрасенс Мехди Вафа потратил 2,5 миллиона рублей на мистическое кино
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

СМИ: Экстрасенс Мехди Вафа потратил 2,5 миллиона рублей на мистическое кино

Кирилл Николаев

Происшествия

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа потратил 2,5 миллиона рублей на съемки мистической ленты, но кинокомпания до сих пор не сняла фильм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что в 2014 году экстрасенс решил инвестировать в кино. Одна из компаний обещала снять фильм «Хроники пропавшей экспедиции» до января 2015 года. На данный проект Вафа пожертвовал 2,5 миллиона рублей. Картину до сих пор не сняли.

В результате экстрасенс обратился в суд. Он требует расторжения договора с компанией и выплаты миллиона рублей в качестве компенсации. Иск рассмотрят в декабре. В самой компании утверждают, что фильм снят, но он еще не вышел в прокат. Также представители фирмы отрицают наличие договора с экстрасенсом.

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