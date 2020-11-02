СМИ: Экстрасенс Мехди Вафа потратил 2,5 миллиона рублей на мистическое кино

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа потратил 2,5 миллиона рублей на съемки мистической ленты, но кинокомпания до сих пор не сняла фильм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что в 2014 году экстрасенс решил инвестировать в кино. Одна из компаний обещала снять фильм «Хроники пропавшей экспедиции» до января 2015 года. На данный проект Вафа пожертвовал 2,5 миллиона рублей. Картину до сих пор не сняли.

В результате экстрасенс обратился в суд. Он требует расторжения договора с компанией и выплаты миллиона рублей в качестве компенсации. Иск рассмотрят в декабре. В самой компании утверждают, что фильм снят, но он еще не вышел в прокат. Также представители фирмы отрицают наличие договора с экстрасенсом.

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