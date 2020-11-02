Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 70 Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в районе дома 70. В результате аварии одна из машин перевернулась. Информации о пострадавших нет. Движение транспорта в сторону центра затруднено.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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