Миронов предсказал раскол и вооруженное противостояние в США после выборов

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки после президентских выборов ждет оспаривание их итогов и раскол, который приведет к вооруженному противостоянию.

По его словам, события последних лет показали, что навязывающие себя США в качестве морального авторитета и «лидера свободного мира» имеют очень мало оснований считаться таковыми. Кроме того, политик напомнил о том, что в мире хорошо известны двойные стандарты, которые Вашингтон применяет для продвижения собственных интересов на международной арене.

— Теперь стало очевидно, как это лицемерие бьет и по рядовым американцам: люди вышли на улицы, требуя покончить с проблемами, которые не решаются не то что годами, а десятилетиями или даже столетиями, — подчеркнул Миронов.

Он отметил, что Россия не выступает конкретно ни за одного из кандидатов в президенты США, Москву интересуют стабильные отношения с США, передает РИА Новости.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден, а также ряд других кандидатов.

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