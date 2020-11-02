Подмосковные предприятия экспортировали продукцию почти на 850 миллионов долларов

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что с начала текущего года предприятия Подмосковья экспортировали продукцию агропромышленного комплекса почти на 850 миллионов долларов. Об этом информирует «Радио 1».

Сообщается, что чаще всего регион экспортирует напитки, кондитерские изделия, мясную продукцию, овощи, кофе, орехи и сухофрукты.

— Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по следующим категориям товаров: мясная продукция — прибавили более 200 процентов; корма для непродуктивных животных — увеличение порядка на 40 процентов; масложировая продукция — на 30 процентов, — отметил министр.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что к 2025 году доля кубанской продукции во всероссийском экспорте должна приблизиться к девяти процентам. В Краснодарском крае стартовал прием заявок на государственную поддержку для промышленных предприятий на официальное соответствие продукции стандартам и сертификацию российских товаров за границей. Проводит это Российский экспортный центр как агент правительства РФ.

Также Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подготовил обзор внешней торговли с Марокко, уделив значительное внимание торговым связям этой западноафриканской страны с Россией. На сегодняшний день Марокко является одним из основных торгово-экономических партнеров РФ на континенте с суммарным товарооборотом около полутора миллиардов долларов. Россия занимает 19-е место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Марокко, имея хорошую перспективу для роста, передает ФАН.

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