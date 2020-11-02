Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач-аллерголог рассказал, чем осы опасны в осенний период
Фото: sxc.hu

Врач-аллерголог рассказал, чем осы опасны в осенний период

Оксана Васильева

Здоровье

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что в осенние месяцы жалящие насекомые в квартирах россиян могут устроиться на зимнюю спячку. Если в результате такой случайной встречи оса вас укусит, необходимо знать, как правильно действовать, чтобы избежать печальных последствий, пишет NEWS.ru.

— Яд обладает токсическими свойствами, и все люди по-разному его переносят. В этом случае большое значение имеют количество укусивших насекомых и возраст пострадавшего человека. Еще один аспект — это аллергическая реакция... Если вас ужалили дома, нужно сразу приложить к месту укуса что-то холодное. Местное охлаждение вызывает спазм сосудов, и яд гораздо медленнее распространяется, — сказал врач.

Он отметил, что самой тяжелой реакцией после укуса является анафилактический шок. Он сопровождается падением артериального давления, головокружением, слабостью. В таком случае пострадавшему необходима срочная медицинская помощь — укол адреналина. Пока едет скорая, пострадавшего нужно положить так, чтобы его голова была чуть ниже туловища, а ноги поднять кверху.

Ранее ФАН писало, что в Турции зафиксировали быстрое распространение азиатского тигрового комара, переносящего лихорадку денге, вирус Зика и многие другие заболевания. По словам доцента Стамбульского университета доктора Керем Этеры, больше всего их появилось в культурной столице страны. В частности, в районах Бейкоз, Сарыер, Зейтинбурну и Арнавуткей.

Читайте также: Эксперты рассказали, какие птицы прилетают зимовать в Москву

врачопасностьоса
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Что Путин думает о Карабахе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Все мнения
О проекте