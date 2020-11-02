Врач-аллерголог рассказал, чем осы опасны в осенний период

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Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что в осенние месяцы жалящие насекомые в квартирах россиян могут устроиться на зимнюю спячку. Если в результате такой случайной встречи оса вас укусит, необходимо знать, как правильно действовать, чтобы избежать печальных последствий, пишет NEWS.ru.

— Яд обладает токсическими свойствами, и все люди по-разному его переносят. В этом случае большое значение имеют количество укусивших насекомых и возраст пострадавшего человека. Еще один аспект — это аллергическая реакция... Если вас ужалили дома, нужно сразу приложить к месту укуса что-то холодное. Местное охлаждение вызывает спазм сосудов, и яд гораздо медленнее распространяется, — сказал врач.

Он отметил, что самой тяжелой реакцией после укуса является анафилактический шок. Он сопровождается падением артериального давления, головокружением, слабостью. В таком случае пострадавшему необходима срочная медицинская помощь — укол адреналина. Пока едет скорая, пострадавшего нужно положить так, чтобы его голова была чуть ниже туловища, а ноги поднять кверху.

Ранее ФАН писало, что в Турции зафиксировали быстрое распространение азиатского тигрового комара, переносящего лихорадку денге, вирус Зика и многие другие заболевания. По словам доцента Стамбульского университета доктора Керем Этеры, больше всего их появилось в культурной столице страны. В частности, в районах Бейкоз, Сарыер, Зейтинбурну и Арнавуткей.

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