Умер декан факультета педагогического образования МГУ Николай Розов
Декан факультета педагогического образования Московского государственного университета (МГУ) Николай Розов умер в возрасте 82 лет. Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказали на сайте вуза.
О причинах смерти не сообщается. МГУ выразил соболезнования родным и близким Розова.
Розов являлся советским и российским математиком, членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО) по отделению философии образования и теоретической педагогики. Он был награжден званием «Заслуженный профессор МГУ».