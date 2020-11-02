Умер декан факультета педагогического образования МГУ Николай Розов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Декан факультета педагогического образования Московского государственного университета (МГУ) Николай Розов умер в возрасте 82 лет. Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказали на сайте вуза.

О причинах смерти не сообщается. МГУ выразил соболезнования родным и близким Розова.

Розов являлся советским и российским математиком, членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО) по отделению философии образования и теоретической педагогики. Он был награжден званием «Заслуженный профессор МГУ».