Более 300 тысяч человек посмотрели трансляцию открытого урока ко Дню народного единства
Организованный ко Дню народного единства (4 ноября) IV всероссийский открытый урок «Мы вместе» в прямом эфире посмотрели более 300 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ в понедельник, 2 ноября.
Отмечается, что участниками трансляции стали школьники из разных российских регионов. Они рассказывали о культуре и традициях народов, которые населяют их малую родину.
Также участники делились с другими ребятами опытом пребывания в детских лагерях и участия в проекте «Мы вместе» Российского союза молодежи.
Кроме того, в ходе трансляции были объявлены победители конкурса сценариев, запущенного на III всероссийском уроке «Спорт — это жизнь». Победу одержали Дарья Гордеева из Свердловской области, Константин Десятников из Нижегородской области, а также Гамзат Вакилов из Дагестана, передает агентство городских новостей «Москва».
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