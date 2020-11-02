Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 300 тысяч человек посмотрели трансляцию открытого урока ко Дню народного единства
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Более 300 тысяч человек посмотрели трансляцию открытого урока ко Дню народного единства

Евгения Звощик

Общество

Организованный ко Дню народного единства (4 ноября) IV всероссийский открытый урок «Мы вместе» в прямом эфире посмотрели более 300 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что участниками трансляции стали школьники из разных российских регионов. Они рассказывали о культуре и традициях народов, которые населяют их малую родину.

Также участники делились с другими ребятами опытом пребывания в детских лагерях и участия в проекте «Мы вместе» Российского союза молодежи.

Кроме того, в ходе трансляции были объявлены победители конкурса сценариев, запущенного на III всероссийском уроке «Спорт — это жизнь». Победу одержали Дарья Гордеева из Свердловской области, Константин Десятников из Нижегородской области, а также Гамзат Вакилов из Дагестана, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Школьница спела Путину песню о России

уроктрансляции видеоРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Что Путин думает о Карабахе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Все мнения
О проекте