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Информацию о падении лифта в доме на улице Народного Ополчения опровергли
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Информацию о падении лифта в доме на улице Народного Ополчения опровергли

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Народного Ополчения, 21к1 Карта всех событий

Появившаяся в СМИ информация о падении лифта в доме на улице Народного Ополчения не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что в диспетчерскую службу поступила заявка о застревании лифта в доме 21, корпус 1, на улице Народного Ополчения. В результате отключения автомата питания возникла остановка лифта с пассажиром. Его освободили в нормативное время.

Причины остановки лифта были устранены. В настоящее время он работает, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появились сведения, что лифт упал в подъезде жилого дома в Хорошево-Мневниках. Внутри кабины якобы находился ребенок.

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