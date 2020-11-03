Кабмин перераспределил 732 миллиона рублей на новые места в школах

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым федеральные власти перераспределят 732,3 миллиона рублей на создание новых мест в школах.

Средства в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» будут направлены в пять российских регионов: Республика Якутия (Саха), Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области. Ожидается, что благодаря дополнительному финансированию в этих субъектах федерации появятся 3,6 тысячи дополнительных мест в школах.

По словам Михаила Мишустина, бюджетные средства на создание новых мест в школах должны быть использованы максимально эффективно, с учетом реальных потребностей и возможностей каждого региона, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что новые школы в трех районах Москвы планируют открыть в 2021 году.

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