Глава СВР предрек США углубление раскола из-за голосования по почте

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение, что организация голосования по почте в ходе текущей президентской кампании в США создает почву для углубления раскола в стране.

Как пояснил Нарышкин, к этому может привести обилие поводов для опротестования результатов голосования. По той же причине СВР ожидает затягивания с подсчетами голосов и подведением итогов выборов.

— И просто будет такая большая база для того, чтобы опротестовывать всю эту систему. Так что вот этот недуг, вот эта болезнь американского общества, американского государства остается, — заявил Нарышкин.

По мнению главы СВР, американские политические элиты принесли общественную стабильность в США в жертву, пытаясь получить как можно больше голосов избирателей в ходе президентских выборов. Охватившие страну беспорядки и расовые протесты стали итогом, бунтом рядовых жителей государства против этих элит, оторвавшихся от реальности, считает Нарышкин.

— Это само по себе отвратительно, само по себе говорит об иррациональности мышления политических элит. Они в угоду тактике принесли в качестве жертвы общественную стабильность, — цитирует главу СВР РИА Новости.

Беспорядки в США: причины и последствия

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, пока на него надевают наручники. При этом один из держащих его полицейских прижимает шею Флойда своим коленом. Тот несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

После широкого распространения информации о смерти Флойда руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех своих сотрудников, принимавших участие в задержании. Позже одного из экс-полицейских задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. 3 июня генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон переквалифицировал обвинение по делу Флойда на убийство второй степени. Кроме того, обвинения были предъявлены еще троим полицейским, находившимся рядом в момент, когда к Флойду применили удушающий прием при задержании.

Кроме американских городов, в последнее время протесты захлестнули и другие страны, в частности Германию, Великобританию и Швецию. 4 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что наблюдается «иностранное вмешательство» в протесты, происходящие в стране.

В дальнейшем протестующие начали выступать за снос памятников южанам времен Гражданской войны. Эта идея также коснулась статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

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