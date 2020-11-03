Неизвестный украл 64 плитки шоколада из магазина в центре Москвы

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Олимпийский проспект, 26с1 Карта всех событий

Столичные правоохранительные органы проводят доследственную проверку по заявлению о краже 64 плиток шоколада из магазина в центре Москвы.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел, шоколад пропал 1 ноября из магазина, расположенного по адресу Олимпийский проспект, дом 26, строение 1.

Сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленника, устанавливается, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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