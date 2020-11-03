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Треть россиян сделали прививку от гриппа
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Треть россиян сделали прививку от гриппа

Татьяна Плотникова

Общество

К 1 ноября текущего года вакцинацию от гриппа прошли свыше 49,4 миллиона россиян — это 33,7 процента общей численности населения страны, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство напоминает, что прививочная кампания продолжается во всех субъектах Российской Федерации.

По информации Всемирной организации здравоохранения, активность вирусов гриппа в странах Европейского региона в настоящее время остается на межэпидемическом уровне.

В России пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 47 регионах, преимущественно среди взрослого населения, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что почти 80 тысяч человек сделали прививку от гриппа в торговых центрах Московской области.

Читайте также: Эпидемиолог сравнила реакцию иммунитета при гриппе и коронавирусе

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