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Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 ноября

Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 ноября

Татьяна Плотникова

Город

Во вторник, 3 ноября, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он обеспечит переменную облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве составит от восьми до десяти градусов выше нуля, в Подмосковье ожидается от пяти до десяти градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 75 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в День народного единства, который отмечается 4 ноября.

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