Фото: instagram.com/khorokhordin.official

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в соцсети Instagram во вторник, 3 ноября.

Олег Хорохордин опубликовал в Сети видеоролик, где он сообщает о положительном тесте на инфекцию и о своем состоянии.

— Уважаемые жители Республики Алтай, к сожалению, коронавирус не обошел меня стороной. Заболевание проводит бессимптомно. Состояние удовлетворительное. В ближайшее время буду работать дистанционно, — рассказал он.

Ранее стало известно, что COVID-19 выявили у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Сообщалось, что заболевание протекает в легкой форме, однако позднее губернатора пришлось госпитализировать.

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