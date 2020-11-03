Вагон трамвая сошел с рельсов в столичном районе Сокольники

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ростокинский проезд Карта всех событий

Вагон трамвая сошел с рельсов в районе пересечения Ростокинского проезда и Богородского шоссе. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что трамвай следовал по маршруту № 2. На данный момент по маршрутам № 11 и № 25 работают компенсационные автобусы. Пострадавших нет.

Отмечается также, что движение на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе восстановлено.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с трамваем в центре столицы. Инцидент произошел по адресу Воронцовская улица, дом 49/23.

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