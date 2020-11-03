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Совфед одобрил новый порядок назначения руководителей СВР и ФСБ
Фото: АГН «Москва»

Совфед одобрил новый порядок назначения руководителей СВР и ФСБ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Совет Федерации одобрил закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщается на сайте Совфеда во вторник, 3 ноября.

Согласно документу, президент России будет в обязательном порядке консультироваться по кандидатурам на указанные посты с Советом Федерации. При этом сенаторы должны рассмотреть предложенную кандидатуру в течение недели.

Помимо этого, Совфед будет иметь возможность провести консультации по предложенным президентом кандидатурам на посты руководителей силовых министерств, таких как Минобороны, ФСБ, МЧС, а также Минюста и МИДа.

Эти законы закрепляют новые положения Конституции.

В начале июля 2020 года Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Согласно окончательным результатам голосования, за изменения в основном законе страны выступили 77,92 процента избирателей. Против — 21,27 процента.

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