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Посол сообщил, что россиян нет среди пострадавших во время теракта в Вене
Фото: twitter.com/LPDWien

Посол сообщил, что россиян нет среди пострадавших во время теракта в Вене

Виктория Родимкина

Происшествия

Среди пострадавших при теракте в Вене, который случился вечером 2 ноября, нет россиян. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский во вторник, 3 ноября.

— Россиян среди пострадавших при теракте в Вене нет, — уточнили в сообщении посольства в Twitter-аккаунте.

По последним данным, в результате теракта в столице Австрии погибли четыре человека и пострадали 18.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: Путин выразил соболезнования властям Австрии в связи с терактом в Вене

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