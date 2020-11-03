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«Совершенно мерзкий ксенофоб»: писательница Рубина раскритиковала Достоевского
Дина Рубина на презентации новой книги ответила на вопросы читателей / Фото: Олег Фочкин, «Вечерняя Москва»

«Совершенно мерзкий ксенофоб»: писательница Рубина раскритиковала Достоевского

Виктория Федотова

Литература

Писательница Дина Рубина заявила, что гениальный писатель может быть плохим человеком. Она привела в пример классиков русской литературы Федора Достоевского и Николая Гоголя. По ее словам, это были «крайне неприятные люди».

— Я хочу привести в пример Гоголя, Достоевского. Это были крайне неприятные люди, особенно Достоевский. Это был совершенно мерзкий ксенофоб, но гениальный писатель. У него поляки — «полячишки», немцы — «немчура», о «жидах» я уже просто не говорю, — заявила писательница.

По словам Рубиной, Достоевский издевался над женой, когда проигрывал ее последнюю юбку или обручальное кольцо.

— Он был немыслимо тяжелым и ужасным человеком. А зачем он нам нужен в качестве человека? Он нам нужен в качестве гениального писателя, на мощных романах которого во многом базируется нравственность, — пояснила собеседница в интервью Елене Ханге.

По словам писательницы, гражданская позиция писателя не имеет никакого значения. Видео опубликовано на YouTube.

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