Гинцбург назвал сроки массового производства вакцин от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

К концу текущего года ожидается выпуск миллионов доз вакцин от нового типа коронавирусной инфекции, благодаря чему будет возможна массовая вакцинация. Соответствующее заявление сделал директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург во вторник, 3 ноября.

— Все идет по плану, сейчас технология полностью передана на другие площадки, — пояснил эксперт.

Говоря о количестве наработанных в настоящее время вакцин, он заявил, что пробную партию в 10 тысяч вакцин произвел «Генериум». Также выпуском занимаются компании «Р-Фарм», «Биннофарм», «Биокад» и другие, однако не уточнил информацию о количестве, передает Интерфакс.

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