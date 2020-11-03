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Эксперт рассказал о тренде на здоровое питание в России
Фото: pexels.com/NipananLifestyle

Эксперт рассказал о тренде на здоровое питание в России

Евгения Звощик

Общество

Тренд на здоровое питание в России есть, но не в столь выраженном виде. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор агропромышленного комплекса (АПК) «Восход» Михаил Зуб.

По его словам, россияне стали более внимательно смотреть на упаковку и изучать состав продуктов. Кроме того, потребители стали прислушиваться к экспертам в области питания и здорового образа жизни. Как уточнил Зуб, данная тенденция пока затронула население больших городов со средним и высоким уровнем доходов.

Также он рассказал о рынке чая в России.

— 90 процентов всего чая, который продается в России, — это черный чай. Остальные — зеленый, травяные и фруктовые напитки. Марки натурального фруктового чая без ароматизаторов можно пересчитать по пальцам, — отметил гендиректор АПК.

Помимо этого, он прокомментировал ситуацию, при которой из-за нестабильного курса доллара дорожают ингредиенты. В связи с этим многие производители экономят на составе для того, чтобы не повышать цену на товар. Зуб пояснил, что репутация бренда в агрохолдинге строится именно на качестве продуктов, поскольку компания изначально позиционировала себя как производителя продуктов премиального качества, но по демократичной цене.

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