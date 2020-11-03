Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суррогатную мать с Украины заочно арестовали по делу о торговле детьми
Фото: depositphotos.com

Суррогатную мать с Украины заочно арестовали по делу о торговле детьми

Кирилл Николаев

Происшествия

Басманный суд Москвы на два месяца заочно арестовал гражданку Украины Ирину Когут в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказали в пресс-службе суда.

По данным следствия, Когут в рамках программы суррогатного материнства родила трех детей и продала их заказчику с Филиппин. Женщину объявили в международный розыск, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце июня в квартире дома в Москве на улице Аргуновской были обнаружены пятеро маленьких детей. Их приблизительный возраст составлял от шести дней до шести месяцев.

В квартире с детьми находились две женщины. Они, предположительно, осуществляли услуги суррогатного материнства. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В СМИ также появилась информация, что полиция задержала находившуюся с детьми китаянку.

В тот же день малышей госпитализировали в три разные детские больницы и обследовали. Как отметил главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, детей можно условно считать здоровыми. По данному уголовному делу проходят семь фигурантов. Все они находятся под арестом.

Читайте также: Адвокат сообщил подробности дела о торговле младенцами

Москваарестсуррогатное материнство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Все мнения
О проекте