Суррогатную мать с Украины заочно арестовали по делу о торговле детьми

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Басманный суд Москвы на два месяца заочно арестовал гражданку Украины Ирину Когут в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказали в пресс-службе суда.

По данным следствия, Когут в рамках программы суррогатного материнства родила трех детей и продала их заказчику с Филиппин. Женщину объявили в международный розыск, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце июня в квартире дома в Москве на улице Аргуновской были обнаружены пятеро маленьких детей. Их приблизительный возраст составлял от шести дней до шести месяцев.

В квартире с детьми находились две женщины. Они, предположительно, осуществляли услуги суррогатного материнства. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В СМИ также появилась информация, что полиция задержала находившуюся с детьми китаянку.

В тот же день малышей госпитализировали в три разные детские больницы и обследовали. Как отметил главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, детей можно условно считать здоровыми. По данному уголовному делу проходят семь фигурантов. Все они находятся под арестом.

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