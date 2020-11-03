Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 1,1 тысячи пассажиров с высокой температурой выявили в общественном транспорте Подмосковья за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— Больше всего пассажиров с высокой температурой было зафиксировано в среду, 28 октября, — более 200 человек, а наименьшее число — в воскресенье, 1 ноября, — 58 пассажиров, — уточнили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что за неделю было проверено более 60 тысяч человек. Больше всего нарушителей было зафиксировано на станциях Железнодорожная, Химки, Дмитров. Измерение температуры тела пассажиров в регионе проводится ежедневно на автовокзалах и железнодорожных станциях. Граждане с повышенной температурой не допускаются в транспорт, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Терапевт Алексей Добровольский напомнил россиянам, как правильно измерять температуру тела.

— Каждый должен ориентироваться на свое самочувствие и состояние, потом подтверждать свои опасения тем, повысилась ли у него температура тела или нет. Температура при инфекционных заболеваниях повышается к вечеру, тогда ее и стоит измерять, — рассказал Добровольский.

Эксперт уточнил в беседе с Nation News, что температура тела зависит от большого количества факторов, в том числе от работы центра терморегуляции и даже от того, как человек одет.

Ранее ОТР сообщило, что в Кемеровской области начали работать специальные модульные пункты. Они представляют собой отдельные входы в медицинские учреждения, куда направляют граждан с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.

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