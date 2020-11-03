Экстрасенс Мехди Вафа дал советы, как отпустить прошлое

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

События из прошлого нужно проанализировать так, чтобы использовать полученный опыт для улучшения своей жизни. Такие советы своим подписчикам в Instagram-аккаунте дал экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа.

Победитель «Битвы Экстрасенсов» уверен, что опытом из прошлого нельзя пренебрегать, так как вынесенные из прожитых событий уроки помогают «смелее двигаться вперед». По мнению Вафы, опыт дает возможность предвидеть перспективы и не наступать второй раз на те же грабли.

— Есть ещё одна важная составляющая: «груз прошлого» с собой нести нельзя! Важно переработать ситуацию, проанализировав все до мелочей, но при этом отпустить ситуацию. Это крайне важно, — рассказал Мехди Вафа.

Он сформулировал последовательные шаги для тех, кто не может справиться с болезненным прошлым. Сначала нужно мысленно переработать события. На втором этапе — взять «лучшее с собой как приз». Только после этого получится отпустить негатив и начать жить дальше.

Ранее Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака в ноябре. По его словам, звезды советуют позаботиться о здоровье, избегать денежных рисков и не торопиться принимать важные решения.

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