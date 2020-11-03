Ни одна из российских школ за сутки не ушла на карантин из-за COVID

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ни одна из российских школ не ушла на карантин из-за нового типа коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Соответствующая информация следует из инфографики в Telegram-канале Министерства просвещения России «Большая перемена РФ» во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что всего в шести школах в четырех регионах страны сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Это 0,02 процента от всех школ в РФ.

Кроме того, уточняется, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,3 процента от общего количества.

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