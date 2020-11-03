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Столичные врачи удалили пациентке занимавший почти половину сердца тромб
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичные врачи удалили пациентке занимавший почти половину сердца тромб

Кирилл Николаев

Здоровье
2-й Боткинский проезд,5Карта всех событий

Московские врачи прооперировали пациентку, удалив ей тромб, который занимал почти половину сердца. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Операцию провели врачи Боткинской больницы и Института имени Герцена. У пациентки возник рецидив онкологии. На этом фоне образовался опухолевый тромб. В результате он занял почти половину сердца. Единственным возможным вариантом было вскрытие правого предсердия.

Операция длилась восемь часов. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Пациентка восстановилась после операции и готовится к выписке. Женщина провела в Боткинской больнице почти три месяца.

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