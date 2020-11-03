Клирик Московского храма Богоявления Господня Георгий Каменев умер от COVID-19

Фото: Министерство энергетики Московской области

Клирик Московского храма Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря иерей Георгий Каменев скончался от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на сайте Московской городской епархии Русской православной церкви.

Последнюю Божественную литургию отец Георгий совершил 23 октября, а 27 октября его госпитализировали в больницу. Священника не удалось спасти. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Отцу Георгию было 60 лет.

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