Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Клирик Московского храма Богоявления Господня Георгий Каменев умер от COVID-19
Фото: Министерство энергетики Московской области

Клирик Московского храма Богоявления Господня Георгий Каменев умер от COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Клирик Московского храма Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря иерей Георгий Каменев скончался от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на сайте Московской городской епархии Русской православной церкви.

Последнюю Божественную литургию отец Георгий совершил 23 октября, а 27 октября его госпитализировали в больницу. Священника не удалось спасти. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Отцу Георгию было 60 лет.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

смертьсвященниккоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Все мнения
О проекте