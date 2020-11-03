СМИ: Заграждения возвели вокруг Белого дома на случай беспорядков после выборов

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Дополнительные заграждения высотой примерно 2,5 метра возвели вокруг Белого дома в Вашингтоне в рамках мер предосторожности на случай беспорядков после выборов президента. Об этом сообщает телеканал CNN во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что сооружения появились на площади 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться. Кроме того, к возможным протестам после президентских выборов подготовились многие магазины, которые расположены на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других американских городов. Известно, что владельцы заколачивают витрины досками и фанерой.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

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