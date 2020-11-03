Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Заграждения возвели вокруг Белого дома на случай беспорядков после выборов
Фото: twitter.com/FamilyEnterpri3

СМИ: Заграждения возвели вокруг Белого дома на случай беспорядков после выборов

Евгения Звощик

В мире

Дополнительные заграждения высотой примерно 2,5 метра возвели вокруг Белого дома в Вашингтоне в рамках мер предосторожности на случай беспорядков после выборов президента. Об этом сообщает телеканал CNN во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что сооружения появились на площади 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться. Кроме того, к возможным протестам после президентских выборов подготовились многие магазины, которые расположены на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других американских городов. Известно, что владельцы заколачивают витрины досками и фанерой.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

Читайте также: Рекордное число американцев захотели уехать из США на фоне COVID и политической ситуации

выборы президента страныБелый дом СШАДональд Трамп
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Все мнения
О проекте