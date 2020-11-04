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Звезда фильмов об Анжелике скончался во Франции
Кадр из фильма «Великолепная Анжелика» (Films Borderie, 1965)

Звезда фильмов об Анжелике скончался во Франции

Татьяна Плотникова

Кино

Французский актер Клод Жиро (Claude Giraud), известный российскому зрителю по роли маркиза дю Плесси-Бельер в серии кинофильмов об Анжелике, скончался.

Актеру было 84 года. Причина его смерти не уточняется, пишет газета La Montagne.

СПРАВКА «ВМ»

Клод Жиро родился 5 февраля 1936 года в коммуне Шамальес на юге центральной части Франции.

Впервые появился на киноэкранах в 1958 году в фильме «Обманщики», где также снимался Жан-Поль Бельмондо. Жиро сыграл в трех экранизациях романов Анн и Сержа Голон об Анжелике, а также в комедии «Приключение раввина Якова» с Луи де Фюнесом и мини-сериале «Проклятые короли» (1972) по одноименной литературной серии Мориса Дрюона.

Жиро был вдовцом, у него осталось двое взрослых детей.

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