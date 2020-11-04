Звезда фильмов об Анжелике скончался во Франции

Кадр из фильма «Великолепная Анжелика» (Films Borderie, 1965)

Французский актер Клод Жиро (Claude Giraud), известный российскому зрителю по роли маркиза дю Плесси-Бельер в серии кинофильмов об Анжелике, скончался.

Актеру было 84 года. Причина его смерти не уточняется, пишет газета La Montagne.

СПРАВКА «ВМ»

Клод Жиро родился 5 февраля 1936 года в коммуне Шамальес на юге центральной части Франции.

Впервые появился на киноэкранах в 1958 году в фильме «Обманщики», где также снимался Жан-Поль Бельмондо. Жиро сыграл в трех экранизациях романов Анн и Сержа Голон об Анжелике, а также в комедии «Приключение раввина Якова» с Луи де Фюнесом и мини-сериале «Проклятые короли» (1972) по одноименной литературной серии Мориса Дрюона.

Жиро был вдовцом, у него осталось двое взрослых детей.

Читайте также: Мэттью Макконахи рассказал о том, как умер его отец