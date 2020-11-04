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WhatsApp усовершенствовал функцию очистки памяти
Фото: pixabay.com

WhatsApp усовершенствовал функцию очистки памяти

Татьяна Плотникова

Технологии

В мессенджере WhatsApp усовершенствована функция очистки памяти от различных файлов и медиа, приходящих в сообщениях.

Прежде пользователям мессенджера приходилось очищать архив вручную, чтобы освободить память в своем гаджете.

Теперь очистить архив можно при помощи раздела «Данные и хранилище» в «Настройках». В появляющемся списке контакты пользователя выстроены по общему объему поступивших файлов, есть возможность выбрать и удалить много файлов единовременно.

При этом предусмотрена возможность просматривать медиафайлы в формате превью, чтобы случайно не удалить нужный контент, сообщает агентство «Прайм».

Ранее эксперт рассказал, как удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки.

Читайте также: Назван способ обезопасить свой мессенджер от посягательств посторонних

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