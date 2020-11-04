Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В среду, 4 ноября, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он обеспечит переменную облачность с прояснениями и отсутствие существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит от восьми до десяти градусов выше нуля, в Подмосковье ожидается от пяти до десяти градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 80 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее жителям Москвы пообещали последние теплые выходные перед заморозками.

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