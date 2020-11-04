Врач назвала самые частые ошибки при использовании маски

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Некоторые люди используют средства индивидуальной защиты неправильно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

Специалист напомнила, что в период повышенной заболеваемости маска является простым средством индивидуальной защиты, и рассказала о самых частых ошибках при ее использовании.

— Носить маску нужно, закрывая ею нос и рот. Нос необходимо закрывать, так как мы вдыхаем воздух, где может содержаться вирус, рот — поскольку при разговоре мы можем передать или подхватить инфицирующую дозу, — пояснила Шиндряева.

Врач отметила, что маска должна меняться через каждые 2 часа.

— В таком случае она — надежный защитник, ведь маска является неким фильтром для предотвращения проникновения вирусов. При ношении мы дышим, разговариваем. Выдыхаемый воздух — влажный и близок к температуре тела. Через 2 часа создаются условия, благоприятные для размножения вирусов и бактерий. И через два–три часа маска становится сама источником инфекции, — добавила специалист.

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