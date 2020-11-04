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Врач назвала самые частые ошибки при использовании маски
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Врач назвала самые частые ошибки при использовании маски

Марьяна Шевцова

Здоровье

Некоторые люди используют средства индивидуальной защиты неправильно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

Специалист напомнила, что в период повышенной заболеваемости маска является простым средством индивидуальной защиты, и рассказала о самых частых ошибках при ее использовании.

— Носить маску нужно, закрывая ею нос и рот. Нос необходимо закрывать, так как мы вдыхаем воздух, где может содержаться вирус, рот — поскольку при разговоре мы можем передать или подхватить инфицирующую дозу, — пояснила Шиндряева.

Врач отметила, что маска должна меняться через каждые 2 часа.

— В таком случае она — надежный защитник, ведь маска является неким фильтром для предотвращения проникновения вирусов. При ношении мы дышим, разговариваем. Выдыхаемый воздух — влажный и близок к температуре тела. Через 2 часа создаются условия, благоприятные для размножения вирусов и бактерий. И через два–три часа маска становится сама источником инфекции, — добавила специалист.

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