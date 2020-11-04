Еще 5826 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве было выявлено 5826 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

— В столице подтверждено 5826 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1453 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек, — сообщили в оперативном штабе.

Всего за минувшие сутки в России зафиксировали 19 768 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. 389 случаев закончились летальным исходом. К слову, за сутки в России полностью выздоровели 15 567 человек.

С начала пандемии в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса по всем регионам. За весь период врачи зафиксировали 28 828 летальных исходов, вылечились 1 251 364 человека.

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