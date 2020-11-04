«Менты делали облаву»: Мария Арбатова рассказала, как она стала жертвой насильников

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Российская писательница Мария Арбатова в эфире телевизионного шоу «Секрет на миллион» рассказала о своей трагедии. Когда ей было 17 лет, писательницу изнасиловали в такси.

Арбатова провела параллель между советским такси и современным, рассказав, что в СССР машины данного сервиса были государственной территорией, на которой могло находиться много людей. За безопасность и сохранность пассажиров отвечал водитель.

Как оказалось, сесть в злополучный салон автомобиля писательницу заставило стечение обстоятельств.

— Я была хиппи, и когда менты делали очередную облаву, мой бойфренд — тоже хиппи — засунул меня в такси, — рассказала писательница.

Сообщить кому-то из друзей или родных о случившемся Арбатова боялась долгое время, даже несмотря на то, что она могла наказать преступников по всей строгости закона. Друг родителей писательницы был помощником генерального прокурора, однако она подчеркнула, что не смогла бы вспомнить лиц виновников трагедии из-за тяжелого состояния посттравматического стресса, отметила писательница в эфире YouTube-передачи «Эмпатия Манучи».

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