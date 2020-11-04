Мобильные бригады будут доставлять продукты жителям Подмосковья в самоизоляции

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Министерство социального развития Подмосковья сообщило, что мобильные бригады будут доставлять продукты самоизолированным пожилым жителям региона, в том числе и в удаленные муниципалитеты, пишет «Радио 1».

Сообщается, что для этих целей в области закуплено 54 автомобиля, их выдадут добровольцам, которые выразили желание помогать оставшимся дома.

За месяц в ведомство обратилось более трех тысяч волонтеров.

Ранее ФАН писало, что власти Москвы возобновили работу системы социального обслуживания граждан, которые остаются дома из-за коронавируса. Москвичам, которые соблюдают домашний режим, разрешили бесплатно заказывать продукты, доставку лекарств и предметов первой необходимости.

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