Мосжилинспекция выдала 11 лицензий управляющим компаниям столицы

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция) выдала 11 лицензий организациям на управление многоквартирными домами в столице. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что среди управляющих компаний, которые получили лицензии, присутствуют ООО Прайм Парк Менеджмент, ООО Аякс, ООО УК Гвардия, ООО УК Гольяново-Восток, ООО НСТ, ООО КБК Эксплуатация, ООО ПрофСервис, ООО УК Развитие, ООО Дом Люкс, ООО УК Элита Сервис, а также ООО УК Эвеста.

Стало известно, что в получении лицензии отказали компании ООО УК Сервисград . Основанием для этого стало несоответствие лицензионным требованиям, которые установлены пунктом 1.1 части 1 статьи 193 ЖК РФ (Лицензионные требования).

На данный момент в столице действуют 902 управляющие организации, 597 из них имеют в управлении многоквартирные дома, передает РИА Новости.

Ранее Мосжилинспекция выявила незаконный хостел в квартире дома в столичном районе Измайлово. Уточняется, что доступ в квартиру дома 15/68 на 9-й Парковой улице инспекторы получили по решению суда.

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