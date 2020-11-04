Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Теплоэнергетические центры по переработке отходов в энергию появятся в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

— Цель этого проекта — это вопросы переработки и утилизации отходов, которые образуются на наших КПО, прошедших переработку и используемых при создании топлива для этих энергоцентров, и, как следствие, уменьшение захоронения на наших комплексах по переработке отходов, — уточнил министр Антон Велиховский.

Для производства топлива планируется использовать отходы для вторичного сырья: резину, полимеры, бумагу, пластик, дерево, текстиль, картон и другие материалы. В регионе будут работать 11 новых современных экологичных комплексов по переработке отходов. Также в области идет строительство четырех заводов по термической утилизации отходов.

Жители Подмосковья принимают активное участие в раздельном сборе отходов. Именно благодаря этому более двух миллионов тонн отсортированных отходов пойдет на вторичную переработку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Newinform сообщил, что жители Санкт-Петербурга в прошлом месяце сдали в экобоксы и экомобили почти восемь тысяч килограммов опасных отходов. В основном это были использованные батарейки — 76 процентов. Также горожане сдавали градусники и отработанные лампы.

Специалисты из Томского политехнического университета создали новое экологически чистое топливо из торфа и отрубей, пишет ФАН. Такое топливо поможет улучшить экологическую обстановку и позволит перерабатывать органические отходы от других производств.

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