Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк скончался на 76-м году жизни

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Директор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в НИИ.

Там выразили соболезнования близким ученого.

— Память о Михаиле Игоревиче Панасюке, выдающемся ученом и талантливом руководителе, навсегда сохранится в сердцах тех, кому выпала удача с ним работать или просто общаться, — говорится в сообщении.

О месте и времени прощания объявят дополнительно.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Игоревич Панасюк проработал в НИИ более 50 лет, из которых 30 возглавлял институт. Его научные интересы были связаны с исследованием космической радиации, магнитосфер планет и космических лучей с помощью космических и наземных экспериментов.

При жизни он смог разработать и прочитать оригинальные спецкурсы «Введение в космофизику» и «Физика Солнца и солнечно-земных связей» для студентов, которые специализируются в сфере космической физики.

Панасюк был председателем диссертационного совета МГУ, Ученого совета НИИЯФ, членом Ученых советов МГУ и физического факультета МГУ, членом бюро Совета РАН по космосу, председателем Научного совета РАН по комплексной проблеме «Космические лучи», членом бюро Комитета по космическим исследованиям (COSPAR).