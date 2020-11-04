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Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом у Белого дома в США
Фото: facebook.com / The White House

Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом у Белого дома в США

Кирилл Николаев

Происшествия

Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом в Вашингтоне. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел в ночь после дня выборов президента США у Белого дома. Трое мужчин и женщина были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Полицейские разыскивают троих подозреваемых, которые могут являться членами крайне правой группировки, которая поддерживает действующего президента США Дональда Трампа.

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