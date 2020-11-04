Трамп сократил отставание от Байдена в штате Невада

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отставание на выборах от кандидата из Демократической партии Джо Байдена в одном из ключевых в голосовании штатов — Неваде. Об этом свидетельствуют данные после обработки 86 процентов голосов избирателей.

На данный момент Байден набирает 49,3 процента, а Трамп – 48,7 процента. По итогам подсчета 51 процента голосов у Байдена было 51,5 процента, а у Трампа — 46,5 процента, сообщает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах. Он также уточнил, что считает действия Джо Байдена мошенничеством. Президент США также заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах.

Читайте также: Штаб Байдена назвал возмутительным заявление Трампа об остановке подсчета голосов