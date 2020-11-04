Путин поручил правительству сократить выбросы парниковых газов к 2030 году

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в стране. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 4 ноября.

Согласно документу, к 2030 году необходимо сократить выбросы парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и других экосистем. Также Путин поручил правительству создать меры по увеличению поглощения природных газов.

Кроме того, кабмину необходимо до 2050 года разработать и утвердить стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов подобных газов, сообщает РИА Новости.

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