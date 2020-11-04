Китай за время пандемии экспортировал 179 миллиардов масок

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Китай за время пандемии коронавирусной инфекции экспортировал 543 миллиона тестов и 179 миллиардов защитных масок. Об этом сообщил в среду, 4 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего китайского международного импортного ЭКСПО.

По его словам, пандемия стала большим испытанием для всех стран. Китай приложил огромные усилия и смог добиться важных стратегических результатов в борьбе с коронавирусом.

Си Цзиньпин отметил, что китайский народ делился с другими странами мира своим опытом по противодействию распространения заболевания. По данным на 20 октября, власти КНР оказали помощь в борьбе с пандемией 150 странам и семи международным организациям, сообщает РИА Новости.

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