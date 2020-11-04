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СМИ: США провели превентивные кибератаки против России и Ирана
Фото: pixabay.com/Lukas

СМИ: США провели превентивные кибератаки против России и Ирана

Кирилл Николаев

Внешняя политика

США провели превентивные компьютерные атаки на киберструктуры в России и Иране. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил телеканал NBС.

По данным телеканала, это было сделано для нейтрализации «попыток вмешательства» в выборы президента США. Наступательную операцию против российских и иранских киберструктур провели подразделения Штатов, которые связаны с киберпространством.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах. Он также уточнил, что считает действия Джо Байдена мошенничеством. Президент США также заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах.

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