СМИ: США провели превентивные кибератаки против России и Ирана

Фото: pixabay.com/Lukas

США провели превентивные компьютерные атаки на киберструктуры в России и Иране. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил телеканал NBС.

По данным телеканала, это было сделано для нейтрализации «попыток вмешательства» в выборы президента США. Наступательную операцию против российских и иранских киберструктур провели подразделения Штатов, которые связаны с киберпространством.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах. Он также уточнил, что считает действия Джо Байдена мошенничеством. Президент США также заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах.

Читайте также: Трамп сократил отставание от Байдена в штате Невада