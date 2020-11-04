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Еще 67 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 67 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 67 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 7071 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду, 4 ноября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать специалиста, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора спрогнозировали, что к весне 2021 года число заболевших коронавирусной инфекцией уменьшится.

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