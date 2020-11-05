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«Комочек счастья»: Подольская показала первую фотосессию сына
Наталья Подольская две недели назад родила второго сына / Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

«Комочек счастья»: Подольская показала первую фотосессию сына

Юлия Курганова

Звезды

Певица Наталья Подольская опубликовала на своей странице в соцсети Instagram первое важное событие в жизни новорожденного сына — она вместе с двухнедельным младенцем сделала фотосессию.

Артистка сообщила, что ей было спокойно во время съемок и ее настроение тут же передалось малышу. Она отметила, что после первых родов была встревожена, а сейчас у нее гармония в душе.

— Сегодня у Вани была первая в жизни съемка. Фотограф Алена снимала Тему, когда ему было 13 дней, Ване сегодня —14. Обсудили, какая нервная я была пять лет назад с Темой и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы, — написала певица под фото.

Фанаты согласились с певицей, что дети чувствуют настроение мамы, и отметили, что она выглядит очень счастливой.

«Чудесные. В руках такая кроха и целый мир»; «Комочек счастья»; «Абсолютно передается состояние мамы!» — оставили комментарии пользователи.

Отметим, что это второй ребенок Натальи Подольской и Владимира Преснякова. У пары есть старший сын Артемий. В этом году ему исполнилось четыре года. Однако Владимир Пресняков — младший с появлением Вани стал многодетным отцом, потому что у него есть 29-летний сын Никита от первой супруги Кристины Орбакайте.

Читайте также: «Головная боль и гонка»: Подольская рассказала подробности о своей второй беременности

сынфотоНаталья Подольская
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