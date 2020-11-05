Суд США постановил освободить осужденную за похищение своего ребенка россиянку

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Апелляционный суд Соединенных Штатов постановил освободить россиянку Богдану Осипову, осужденную за похищение собственного ребенка. Об этом сказано в документе суда.

Суду нижестоящей инстанции предписали издать ордер, чтобы Федеральное бюро тюрем освободило гражданку России, известную также под фамилией Мобли, до вынесения приговора.

Также суд предписал назначить дату повторного приговора, который будет проводиться по видеоконференции. Еще предписано разрешить Осиповой жить вне Канзаса, где ей должны повторно вынести приговор, передает РИА Новости.

Судья Эрик Мелгрен из Канзаса был против всех тех условий. Это он изначально приговорил россиянку к семи годам за похищение ребенка и вымогательство. Позже апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве.

Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда ждала их второго общего ребенка. Ее арестовали в 2017 году, когда она приехала в Соединенные Штаты для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они в настоящее время проживают в России с тетей в Калининградской области.

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