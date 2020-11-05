За 10 лет Москва сэкономила на закупках более триллиона рублей

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Свыше миллиона покупок провела столица с 2010 года почти на восемь триллионов рублей. С помощью увеличения прозрачности процедур и конкуренции на аукционах власти города смогли сэкономить более триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем экономии превысил средний размер годового бюджета города на закупки государственных нужд. Он также отметил, что такая экономия была достигнута благодаря участию большого количества поставщиков.

— Если до 2010 года в госзакупках участвовали в основном только юридические лица, крупные компании, то сегодня процедура открыта для всех: до 80 процентов поставщиков — представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Более 21 процента контрактов от общего объема закупок за последние 10 лет было заключено с представителями малого и среднего предпринимательства, их сумма составила 1,7 триллиона рублей, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Ежегодно столица организует около 100 тысяч закупок на сумму порядка 800 миллиардов рублей. При этом в последние годы многократно увеличилось число уникальных поставщиков: если в 2012 году в городских закупках участвовало восемь тысяч компаний, то сейчас почти 200 тысяч.

В течение пяти лет число закупок по типовой документации увеличилось в 25 раз. На данный момент они охватывают 67 процентов всех видов конкурсных процедур, которые организует Москва. Чаще всего с помощью типовой документации закупают лекарства, питание для образовательных учреждений и молочных кухонь, организуют строительные работы в парках, ремонт медицинской техники, а также объектов инфраструктуры.

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