Роскачество подготовило рекомендации по выбору верхней одежды на зиму

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В преддверии зимы специалисты Роскачества подготовили рекомендации по выбору верхней одежды. Они рассказали, какие утеплители используются в верхней одежде, уступает ли синтетика натуральным волокнам, а также как определить на ощупь натуральный наполнитель в куртке.

По словам экспертов Роскачества, современные утеплители являются тонкими и плотными. Они хорошо пропускают воздух и создают длительное ощущение комфорта при различном диапазоне температур. В качестве наполнителя используются натуральные пух и перо утки, гуся, гаги. Также эксплуатируются наполнители из синтетических волокон: шелтер, холлофайбер, синтепух, изософт, тинсулейт.

Специалисты отметили, что при приобретении куртки с натуральным наполнителем должна быть возможность отнести ее в химчистку. В ходе носки могут появиться лезущие пушинки из швов. Стоимость подобного товара широко варьируется от среднего до высокого ценового сегмента. Некоторые виды искусственного наполнителя имеют высокую степень миграции и слеживания. Например, синтепон рано потеряет свои потребительские характеристики. Эту информацию стоит учитывать при покупке. Ценовой сегмент таких изделий считается низким. При выборе наполнителя нужно учитывать температуру воздуха и погодные условия, при которых планируется носить верхнюю одежду, а также готовность ухаживать за одеждой.

Эксперты Роскачества добавили, что при покупке куртки можно на ощупь определить наполнитель. При надавливании на куртку с наполнителем синтетический утеплитель будет ощущаться как «пружина», а натуральный станет мягко проминаться.

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