Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роскачество подготовило рекомендации по выбору верхней одежды на зиму
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роскачество подготовило рекомендации по выбору верхней одежды на зиму

Кирилл Николаев

Общество

В преддверии зимы специалисты Роскачества подготовили рекомендации по выбору верхней одежды. Они рассказали, какие утеплители используются в верхней одежде, уступает ли синтетика натуральным волокнам, а также как определить на ощупь натуральный наполнитель в куртке.

По словам экспертов Роскачества, современные утеплители являются тонкими и плотными. Они хорошо пропускают воздух и создают длительное ощущение комфорта при различном диапазоне температур. В качестве наполнителя используются натуральные пух и перо утки, гуся, гаги. Также эксплуатируются наполнители из синтетических волокон: шелтер, холлофайбер, синтепух, изософт, тинсулейт.

Специалисты отметили, что при приобретении куртки с натуральным наполнителем должна быть возможность отнести ее в химчистку. В ходе носки могут появиться лезущие пушинки из швов. Стоимость подобного товара широко варьируется от среднего до высокого ценового сегмента. Некоторые виды искусственного наполнителя имеют высокую степень миграции и слеживания. Например, синтепон рано потеряет свои потребительские характеристики. Эту информацию стоит учитывать при покупке. Ценовой сегмент таких изделий считается низким. При выборе наполнителя нужно учитывать температуру воздуха и погодные условия, при которых планируется носить верхнюю одежду, а также готовность ухаживать за одеждой.

Эксперты Роскачества добавили, что при покупке куртки можно на ощупь определить наполнитель. При надавливании на куртку с наполнителем синтетический утеплитель будет ощущаться как «пружина», а натуральный станет мягко проминаться.

Читайте также: Роскачество перечислило современные тенденции в мире вин

Роскачествоверхняя одеждасоветы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте