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Эндокринолог рассказала, как принимать гормоны во время COVID-19
Фото: pexels.com

Эндокринолог рассказала, как принимать гормоны во время COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Гормоны являются биологически активными веществами, влияющими на работу организма. Дефицит или переизбыток эстрогена, кортизола, витамина D, тестостерона, прогестерона или других гормонов отражается на внешнем виде, а также на самочувствии человека. Об этом сообщила врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Светлана Боташева.

Она отметила, что нельзя применять гормоны самостоятельно.

— Это активные вещества, которые управляют буквально всеми функциями человеческого организма. При недостаточности или избытке можем получить сильный сбой в той или иной системе. Кроме того, не всем можно назначать гормональные препараты, могут быть противопоказания. Бывают процессы, когда кровь сгущается, а за счет дополнительных гормонов мы еще больше усугубляем ситуацию, нарушение микрокровотока обеспечено, — уточнила специалист.

Врач объяснила, что при приеме гормонов на фоне простудных заболеваний необходима консультация эксперта. По ее словам, после сдачи анализов возможно продолжение лечения.

— Есть определенные схемы приема гормонов, нельзя просто пить — и резко бросить их на следующий день. В том числе на фоне ковида. Нужно правильно уходить с дозы, если необходимо, — цитирует Боташеву радио Sputnik.

Ранее врач заявила о риске заболеть коронавирусом при нерегулярном питании. По ее словам, белки в организме входят в структуру гормонов и ферментов. Они также помогают формировать иммунный ответ.

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